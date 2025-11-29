Alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito: denunciati in tre

È un copione che sembra ripetersi all’infinito. Si alza il gomito, e ci si mette al volante indifferenti verso le conseguenze per l’incolumità propria e altrui. Con il rischio, tuttavia, di dover fare i conti con i controlli effettuati dai carabinieri. Ed è proprio in questi che si sono imbattute le tre persone che i militari di Schio hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza.

Nella città altovicentina, un 28enne del luogo, coinvolto in un sinistro stradale con feriti lievi, è risultato positivo agli accertamenti con un tasso alcolemico di 2,2 grammi per litro, superiore al limite consentito. Sempre a Schio, un 47enne di Valdagno, a sua volta sottoposto a controllo da parte di una pattuglia del nucleo radiomobile, è stato scoperto alla guida nonostante il proprio tasso alcolemico fosse pari a 1,58 grammi per litro.

Infine, ad Arsiero, una 50enne del luogo, fermata dai carabinieri della locale stazione, è risultata positiva agli alcoltest con un tasso di 1,51 grammi per litro. Per tutti e tre i conducenti è scattato il ritiro della patente di guida per i successivi provvedimenti di sospensione che saranno adottati dalla Prefettura di Vicenza.

