A31, quattro feriti nello scontro tra due auto: una donna ricoverata in rianimazione

Attimi di paura stamane, sabato 29 novembre, per un incidente avvenuto lungo l’autostrada A31. Poco prima delle 11 due auto si sono scontrate, in direzione Rovigo, nei pressi dell’area di servizio Castegnero Nord. Quattro le persone rimaste ferite a seguito dell’impatto, soccorse da due ambulanze e un’automedica del Suem. Tra i coinvolti, una donna è stata ricoverata in rianimazione. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Inevitabili i disagi causati dall’incidente, con la chiusura temporanea del tratto compreso tra gli svincoli di Longare-Montegaldella e Albettone-Barbarano.

Notizia in aggiornamento

