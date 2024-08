Ancora in prognosi riservata il 39enne uscito di strada a Cà Trenta

E’ ancora in prognosi riserva il 38enne Michele Nico, coinvolto l’altra sera in una drammatica uscita di strada a Schio in zona Ca’ Trenta.

Residente a Magrè di Schio, addetto dell’Enel, sposato e padre di un bambino di pochi anni, Nico aveva riportato (fra le altre ferite) un grave trauma cranico. La sua Honda Jazz era andata a schiantarsi, a velocità elevata, contro il muretto di un terrapieno proprio in via Ca’ Trenta.

Nonostante non sia ancora dichiarabile fuori pericolo dai sanitari, a distanza di 48 ore dall’incidente e dopo un delicato intervento chirurgico alla testa, l’uomo, ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, è stato risvegliato dalla sedazione e ha dato piccoli cenni di risposta agli stimoli esterni. La strada è ancora molto lunga, ma una piccola luce di speranza si è accesa per i suoi familiari e le persone che gli vogliono bene. “Sono piccolissimi miglioramenti, ma per noi importantissimi. Il suo fisico da ex rugbista dilettante – commenta la moglie Chiara – lo sta aiutando moltissimo”.