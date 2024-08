Si schianta contro un terrapieno a Ca’ Trenta: in rianimazione il 39enne scomparso

Grave incidente in serata a Ca’ Trenta di Schio: un quarantenne in auto ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, schiantandosi con violenza contro un ostacolo fisso. Si tratta di Michele Nico, l’uomo di cui si erano perse le traccie da questa mattina alle cinque, quando era uscito di casa senza dare più sue notizie. A dare l’allarme era stata la moglie Chiara.

L’incidente è avvenuto alle 20,15:e l’impatto contro un terrapieno all’altezza dell’incrocio fra via Pianezza e via Ca’ Trenta è stato fortissimo. L’auto, che con molta probabilità proveniva proprio da via Pianezza, dopo aver impattato sul muro ha finito la sua corsa contro la recinzione presente sull’altro lato della strada. Sul posto è giunta subito un’ambulanza del Suem 118 e una squadra dei vigili del fuoco, accorsa dal locale distaccamento.

Quest’ultima ha messo in sicurezza l’auto – una Honda Jazz bianca – ed estratto il guidatore, che è stato preso in cura dal personale sanitario, stabilizzato e trasferito in codice rosso all’ospedale San Bortolo per un importante trauma cranico.

Michele Nico si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione e la prognosi è ovviamente riservata. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la rimozione del mezzo da parte del carro attrezzi.

Michele Nico era uscito dalla casa di Magrè all’alba, in pigiana, lasciando nell’abitazione sia il portafogli che il proprio telefono cellulare e rendendosi quindi irraggiungibile. Dopo una giornata di ricerche, rimbalzate anche sui social, il drammatico epilogo con il grave incidente poco lontano da casa: tutta la comunità di Magrè adesso prega per lui e la sua famiglia.