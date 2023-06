Annullati i festeggiamenti per i 114 anni del Teatro Civico: Fondazione e Comune vicini ad Antonella

“La Fondazione Teatro Civico e il Comune di Schio comunicano che tutti gli appuntamenti previsti per domenica 11 giugno nell’ambito della rassegna “Buon Compleanno Teatro Civico”, ossia l’ascolto collettivo dell’audio-documentario “Corpi Narranti” alle ore 11 e lo spettacolo “Il Signor C.” in doppia replica alle ore 16 e alle ore 19, sono rinviati a data da destinarsi. La Fondazione Teatro Civico sta vivendo un momento difficile e ha preso la decisione di fermarsi per restare vicina all’amica e membro dello staff Antonella e alla sua famiglia, così come già ventilato durante la serata di ieri dove dal palco è stato tributato un caldo e sentito saluto alla collega”.

Lo afferma una nota diramata questa mattina dall’ufficio stampa del Teatro Civico di Schio.

Antonella Losurdo, 57 anni, molto nota e apprezzata per il suo fattivo contributo alla Fondazione da vent’anni a questa parte, è stata trovata priva di sensi lo scorso mercoledì quando pare per un malore è finita ai lati della strada con la sua auto, fortunatamente senza coinvolgimento di altre persone: priva di sensi, è stata subito soccorsa e data la gravità della situazione trasportata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Le sue condizioni sono critiche ma stazionarie.

Nei prossimi giorni saranno pubblicate sul sito della Fondazione Teatro Civico teatrocivicoschio.it ulteriori comunicazioni in merito alle modalità di rimborso dei biglietti acquistati.