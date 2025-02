Anziana trovata in casa senza vita. Intervenuti i vigili del fuoco per accedere all’alloggio

Una volta all’interno dell’abitazione occupata da un’anziana scledense, i vigili del fuoco non hanno potuto che accertarsi che quanto temevano i vicini di casa si era avverato. E’ stata trovata domenica scorsa (16 febbraio) senza vita, nel pomeriggio, Wilma Trentin, pensionata autosufficiente di 91 anni di età che viveva da sola a Magrè, in contra’ Barona.

Solo fino a poche ore prima si era vista nei paraggi, scambiando come d’abitudine alcune parole con una vicina di casa. Non dando apparenti segnali di problemi di salute tali da poter pensare al verificarsi di un decesso da lì a poche ore.

A dare l’allarme che ha portato a muovere forze dell’ordine e pompieri scledensi sarebbe stata una persona vicina alla donna, come riporta un articolo del Giornale di Vicenza, che non aveva ricevuto risposta. Da qui l’avviso al 118, con inoltro alla caserma dei vigili del fuoco del distaccamento di Schio giunti sul posto in pochi minuti insieme ai Carabinieri. In breve tempo, dopo il silenzio dall’interno dell’abitazione, si è deciso di accedere e subito si è trovata la novantunenne, già cadavere probabilmente da alcune ore.

Riguardo le cause che hanno originato la morte dell’anziana di Magrè viene mantenuto il più rigoroso riserbo, in attesa di depositare l’esito dell’indagine in corso. Un possibile malore senza riuscire a chiedere aiuto o una caduta accidentale domestica rappresentano le prime ipotesi in corso di valutazione date le circostanze.

La notizia è in aggiornamento