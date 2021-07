Asfaltature, parte un piano massiccio per 700 mila euro in città e frazioni scledensi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ripavimentazione di strade e vie comunali di Schio in centro ma anche in periferia e nelle frazioni della principale città dell’Altovicentino. I cantieri estivi saranno attivi a partire da lunedì prossimo, nel quartiere di fronte il comando dei Carabinieri, e toccheranno anche Giavenale, Monte di Magrè e l’area montana del Tretto.

Gli interventi in programma nelle prossime settimane andranno ad attingere a 700 mila euro complessivi investiti nel risanamento del manto stradale in diversi quartieri della città. La prima strada interessata dal cantiere è via Cardatori, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Rovereto e l’incrocio con via Maraschin che sarà chiuso al traffico da lunedì 26 a mercoledì 28 luglio. In questi giorni, inoltre, per consentire i lavori verrà chiusa anche l’area sosta camper di via Cardatori.

Nelle prossime settimane il cantiere si sposterà nel quartiere di Giavenale, competente anche per la zona industriale, per interventi in via Dalla Via, nel tratto che va dalla rotatoria di viale dell’Industria fino alla rotatoria (compresa) tra via Cazzola e via Lago d’Orta. Anche viale dell’Industria sarà oggetto di interventi di risanamento di alcune parti di manto stradale ammalorato, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Veneto fino al distributore Agip, così come alcune parti di via Palazzo di Ferro. Si continua in Centro con lavori sulla rotatoria di Porta Venezia all’incrocio tra le vie Venezia, Baccarini, Paraiso e Vicenza e in seguito in via Mentana e sui marciapiedi di via Castelfidardo.

A Monte Magré, invece, verrà sistemata la strada interna a contrà Gecchelini dove sono previsti lavori di regimazione delle acque e integrazione della rete di illuminazione pubblica. Nel quartiere numero 4 il cantiere si sposterà in alcuni tratti di via Pianezze e di via Chiesa Monte Magrè e in località Siberia. Sulla zona del Tretto i lavori di risanamento del manto stradale riguarderanno contrà Progresso, contrà Pinzerle, contrà Pedrocchi, la strada di accesso al Monte Novegno da contrà Rossi, la strada per Santa Caterina, in zona contrada Marsili dove oltre all’asfaltatura sono previsti anche interventi sulla regimazione delle acque e sulla rete di illuminazione pubblica. A Santa Croce si interviene, invece, in località Boldoro nel tratto che va dall’incrocio con via Pozza Maraschin fino alla rotatoria di Strada Parco. Restando nel quartiere 7, è prevista la sistemazione dell’asfalto della rotatoria di fronte al PalaRomare. Nel quartiere numero 2, infine, sono in programma lavori anche in via Aste, all’incrocio con via Martarei. Tutte le modifiche della viabilità previste nelle prossime settimane verranno comunicate in base all’andamento dei lavori.

“Lo scorso anno, a causa blocco delle attività dovute al Covid, si è registrato un drastico calo delle entrate finalizzate alla manutenzione delle strade che ci ha imposto interventi limitati con un gap difficilmente recuperabile con risorse ordinarie del bilancio. Quest’anno, grazie alla ripresa, riusciamo a proseguire l’impegno per migliorare la sicurezza delle strade pur sapendo che le necessità sarebbero ben più ampie. Ci stiamo adoperando per recuperare risorse aggiuntive grazie ai bandi dedicati alla sicurezza stradale in corso di emanazione – ha spiegato il sindaco Valter Orsi –. Per quanto richiesti, gli interventi sulle strade creano senza dubbio qualche fastidio, ma in ogni caso tutti i cantieri in programma sono stati organizzati in modo da recare il minore disagio possibile alla viabilità”.