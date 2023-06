Auto investe monopattino alla rotatoria: ferito un giovane

Incidente stradale intorno alle 15 circa di oggi, giovedì 22 giugno, a Schio alla rotatoria fra via Paraiso e via dell’Industria: un giovane in monopattino è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave.

Per cause in corso d’accertamento, una Mini proveniente da via Paraiso (lato Schio centro) si è immessa nella rotatoria andando ad urtare contro un giovane in monopattino, che già stava impegnando la rotatorio. Ad avere la peggio il conducente di quest’ultimo mezzo: ha sfondato il parabrezza dell’utilitaria, cadendo poi a terra e rimanendo ferito.

E’ stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso, per le cure del caso, ma non avrebbe riportato gravi ferite e non risulta essere in pericolo di vita.