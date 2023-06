Tre persone colpite da un fulmine sul Carega: uno illeso, uno sbalzato dal sentiero, uno ferito

Grave infortunio in montagna oggi sul Gruppo del Carega, nel primissimo pomeriggio, mentre era in corso un temporale: tre escursionisti sono stati portati in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico Trentino dopo essere stati colpiti da un fulmine nei pressi di Bocchetta Mosca, lungo il sentiero che collega i rifugi Scalorbi e Fraccaroli.

Uno dei tre è rimasto illeso, mentre i compagni sono stati uno sbalzato fuori dal sentiero a causa della potenza del fulmine e l’altro colpito dal fulmine stesso. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata alle 12.20 da parte dell’unico illeso.

La centrale unica di Trentino Emergenza, con il coordinatore dell’area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso, mentre nella piazzola di Ala si metteva a disposizione il personale dell’omonima stazione competente, pronto per dare eventuale supporto.

L’elicottero di Trentino Emergenza, dopo aver localizzato i tre escursionisti, ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica, che hanno provveduto a portare l’illeso al passo Campogrosso, da dove è rientrato in autonomia. I due amici, sempre coscienti e non in pericolo di vita, sono stati portati, invece, all’ospedale Santa Chiara di Trento.