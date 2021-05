Basket, Schio cade ancora a Venezia. 72-52 in gara2

Dopo 40′ di sofferenza, il Famila Wuber Schio ha ceduto in gara2 di finale all’Umana Reyer Venezia: 72-52 il finale in favore delle lagunari, che ora si avvicinano alla conquista dello scudetto.

Al termine del primo quarto Schio era in vantaggio 17-18, grazie ad un ottimo avvio giocato con concentrazione e determinazione. Dopo i primi minuti però la musica è cambiata: Venezia ha ingranato e ha chiuso il secondo quarto 33-29, il terzo per 54-36. Ormai i giochi erano chiusi e nell’ultima frazione le padrone di casa hanno archiviato la pratica: 72-52 finale e gara2 alla Reyer. Con questo risultato le orogranata si portano così in vantaggio 2-0 nella serie: in gara3 potranno completare l’opera.

L’appuntamento quindi è fissato per martedì 11, alle ore 19.30 presso il palaRomare di Schio. Per il Famila, sarà l’ultima occasione per cominciare la rimonta e per ridare vita ad una serie fin qui complicata. Venezia invece potrà tentare l’affondo finale. Come al solito, vinca la migliore.