Befana in auto d’epoca per l’Emporio solidale: cibo in dono dall’Historic Club Schio

Inizio 2026 con il cuore a Schio dove per il sesto anno consecutivo l’Historic Club Schio ha risposto all’appello nazionale “Asi solidale” portando calore e aiuti concreti all’Emporio Solidale “Il Cedro”.

Con il motto “mettiamo in moto la solidarietà”, una carovana di veicoli d’epoca ha attraversato la città il giorno dell’Epifania, trasformando i bauli dei propri bolidi in cesti carichi di generi alimentari e beni di prima necessità. Ad accompagnare la consegna, tra il fascino del passato e il sorriso del presente, due simpatiche befane hanno rallegrato la mattinata di via Marconi.

L’attività dell’Emporio Solidale Il Cedro, sostenuto dalla silenziosa opera di volontari ed operatori, supporta le famiglie o le persone in difficoltà dei comuni di Schio, Santorso, Torrebelvicino, Valli di Pasubio, Marano Vicentino, Malo, distribuendo beni di prima necessità, attraverso delle specifiche tessere a punti. I beni di prima necessità, dopo essere stati raccolti nell’emporio, sono anche consegnati ad altre associazioni solidali.

Il Responsabile dell’Emporio Solidale “Il Cedro”, Christian Sassaro, ha ricordato che tutta la merce imballata, ma soprattutto quella fresca conservata in frigo, recupera i prodotti in eccedenza dalle centrali del latte o dai supermercati. Applicando opportune tabelle del ministro della Salute che ampliano il “termine minimo di conservazione” si evitano lo spreco alimentare, oltreché ambientale e si può disporre di cibo a favore di chi si trova in stato di necessità.

Il Presidente dell’Historic Club Schio, Carlo Studlick, ha ricordato che, la Befana Asi è alla quarta edizione di donazione con l’Emporio Solidale “Il Cedro” di Schio, pur avendo iniziato questa attività sociale ben sei anni fa.

I soci si sono dimostrati attenti e generosi e, come tradizione, una socia si è travestita come la classica Befana proprio per essere fedele al titolo della manifestazione. La Befana Asi si svolge in tutta Italia e vede la partecipazione dei club, in attività simili a quella supportata dal club scledense oppure in altre donazioni di supporto a persone in difficoltà o malate.

Il prossimo appuntamento con gli amici dell’Emporio Solidale “Il Cedro” assieme all’Historic Club Schio sarà per il prossimo anno, magari con la sede definitivamente sistemata, nella speranza che questo anno, appena agli esordi, sappia risvegliare una rinnovata sensibilità umana, fatta di pace, condivisione, slancio per la vita ed un po’ più di spirito caritatevole.

