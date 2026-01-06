Cross nel bosco, scivola e vola nella scarpata. Ferito 32enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Se l’è cavata con un probabile trauma toracico ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Vicenza un motociclista 32enne di Schio che oggi, poco prima delle 12.30, mentre percorreva un tracciato non distante da Passo Zovo con la moto da cross, è caduto a lato della strada scivolando per una quindicina di metri.

Dopo l’attivazione del Soccorso Alpino, l’uomo, che era riuscito a risalire sul sentiero grazie all’aiuto dei compagni, è stato raggiunto dall’equipe medica e dal tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Verona emergenza che sono sbarcati con un verricello. Il biker è stato stabilizzato e imbarellato a seguito del possibile trauma toracico riporato. Una squadra arrivata sul posto ha dato supporto all’equipaggio, ripulendo dalla vegetazione il luogo dove è stato spostato l’infortunato per agevolare il recupero, avvenuto con il verricello.

– – – –

