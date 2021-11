Cane husky disperso viene salvato dai pompieri. Era fuggito e scivolato in un canale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Rapido e fruttuoso intervento d’emergenza ieri sera dei vigili del fuoco di Schio, impegnati in un salvataggio di animale da un canale di scolo nel territorio comunale della stessa città dell’Altovicentino, reso ancora più impegnativo a causa dell’oscurità.

A rischiare seriamente la propria incolumità era una cane di razza siberian husky, al momento del recupero di proprietà di sconosciuti, rimasto in pratica intrappolato nei pressi dell’ex ospedale “De Lellis” in una sorta di fossato inzuppato d’acqua in questi giorni di maltempo prolungato.

La chiamata che ha fatto scattare l’intervento rapido del personale del numero 115 è giunta in seguito alla segnalazione di un cittadino alla polizia locale, che ha notato il cucciolone in difficoltà nel quartiere di Santissima Trinità. Rischiava probabilmente l’annegamento il giovane animale di razza e di compagnia, qualora le forze gli fossero venute a mancare in seguito ai disperati tentativi falliti di risalita tra erba e fanghiglia scivolose. In suo soccorso, in via Caussa, è giunta la squadra scledense con i pompieri a perlustrare il condotto fino a individuare l’husky.

Due operatori sono scesi in sicurezza nel canale, recuperando il “disperso” bagnato fradicio e impaurito, ma che in pochi secondi si è ripreso e ha iniziato a modo suo a ringraziare i suoi salvatori, scodinzolando e dispensando leccate in cambio delle coccole ricevute proprio dai componenti del team di soccorso. In attesa dell’individuazione dei proprietari, grazie al supporto del cinovigile dell’Ulss 7 Pedemontana che lo ha preso in consegna, il cane è stato rifocillato e si è proceduto alla lettura del microchip.

La storia a lieto fine si è conclusa con la riconsegna ai legittimi proprietari, una famiglia di Schio, a cui l’animale domestico era sfuggito nelle ore precedenti.