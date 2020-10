Covid-19/proteste: affisso nella notte un manichino impiccato con la scritta “Grazie Conte”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un manichino impiccato e un telo bianco con una frase inequivocabile: “Grazie Conte“. E’ quanto è apparso nella notte a Schio alla rotonda di porta Venezia. Luogo non nuovo in quanto a scelta per l’affissione di manifesti di protesta, probabilmente perché sul posto non vi sono telecamere.

Il fatto fa eco alle violenze e alle proteste che in questi giorni stanno coinvolgendo diverse città italiane, dopo la decisione – per contrastare l’epidemia da Covid-19, di fermare una serie di attività ricreative e ristoranti e bar (dopo le 18). Una decisione che sta mettendo in grosse difficoltà molti operatori economici e lavoratori, situazione della quale, suggerisce la scritta, la responsabilità ricadrebbe sul Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il manichino e la scritta sono stati rinvenuti stamane verso le cinque e mezza da una pattuglia dei carabinieri in transito: i militari hanno avvertito gli uffici comunali, i quali hanno prontamente provveduto a rimuoverlo. Sono partite intanto le indagini per scoprire l’autore o gli autori del gesto: la procura della repubblica, che ha aperto un fascicolo, sta vagliando se vi sono gli estremi di un reato oppure se gli autori incorrono in un semplice sanzione amministrativa.