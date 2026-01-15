Dal 20 gennaio arriva nell’Alto Vicentino il 116117, il numero europeo per le cure non urgenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

C’è un nuovo numero di telefono di pubblica utilità che tutto dovremo mandare a memoria, insieme al 118: è il 116117. Sarà attivo dal 20 gennaio ed è un importante strumento di semplificazione per i cittadini in quanto consente di contattare, tramite un numero unico gratuito, i servizi di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) e di orientamento sanitario, contribuendo a un utilizzo più appropriato dei servizi territoriali e del Pronto Soccorso.

Si tratta di un numero unico a livello europeo dedicato alle richieste di assistenza medica non urgenti: consentirà un accesso più facile a tutti i servizi socio-sanitari. Domani sarà presentato alla stampa a Schio alla presenza del direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana, Carlo Bramezza, il direttore sanitario Antonio Di Caprio e il direttore dei servizi socio-Sanitari Eddi Frezza. Numero europeo per l’assistenza sanitaria non urgente.

Il nuovo numero rientra nell’ambito di una sperimentazione della Regione Veneto già avviata nell’Ulss 3 Serenissima, nell’Ulss 8 Berica e nel Distretto 1 dell’Ulss 7 Pedemontana, sempre con ottimi risultati. Sarà esteso presto a tutto il Veneto. Una piccola rivoluzione destinata a semplificare la vita alle persone, dato chel a Centrale 116-117 è il cardine della nuova medicina del territorio secondo il Decreto Ministeriale 77 del 2022. La centrale è interconnessa con le case della comunità man mano che queste si attiveranno e con il servizio di continuità assistenziale, che fornisce assistenza medica in orario notturno, festivo e prefestivo. E’ possibile chiamare il 116-117 anche per richiedere di essere messi in contatto con i servizi territoriali e sociali (Ats) per attivare ad esempio percorsi per la presa in carico di utenti non autosufficienti, disabili e molto altro. Il numero fornisce anche informazioni sui servizi sanitari regionali e sulla guardia medica turistica. Non sostituisce il numero del centro unico di prenotazione (Cup)e, ovviamente, il 118.

