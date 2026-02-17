Dimissioni Orsi, Cioni (FdI): “Il civismo affonda tra contraddizioni e assenza di leadership”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ un attacco al civismo quello che scatena il capogruppo in consiglio comunale a Schio di Fratelli d’Italia, Alex Cioni, all’indomani della notizia delle dimissioni da consigliere dell’ex sindaco Valter Orsi, che già a fine anno si era dimesso da presidente del Consiglio Comunale.

“Le dimissioni di Valter Orsi anche da consigliere comunale aprono un capitolo che non può essere archiviato con un semplice passo indietro. Orsi è stato l’ispiratore e il fondatore di Noi Cittadini, colui che ha indicato l’attuale sindaco come la migliore guida possibile per la città dopo di lui – esordisce Cioni. “Questo epilogo certifica, oltre ogni ragionevole dubbio, il fallimento di una piattaforma politica che è stata proposta come alternativa virtuosa ai partiti, promettendo autonomia e capacità amministrativa. Nei fatti, invece ha palesato limiti strutturali, fragilità politica e l’assenza di una visione solida per Schio e per l’Alto Vicentino”.

Per l’esponente di FdI, quanto sta accadendo dimostra che “non basta rivendicare il civismo per garantire stabilità e governo. La città sta vivendo una fase di evidente incertezza politica e questo è il risultato di un progetto che oggi si sfalda sotto il peso delle proprie contraddizioni. Un eventuale rimpasto tecnico o un semplice riassetto numerico non cambierebbe la natura di una crisi che è prima di tutto politica”.

Anche a nome dei componenti del direttivo del circolo di Schio di Fratelli d’Italia, Cioni non risparmia critiche dirette all’ex sindaco: “Questa uscita di scena di Orsi rischia di apparire più come un maldestro tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità che come la chiusura coerente di una stagione. Di certo non è un bell’esempio di politica, specie dopo anni in cui il civismo è stato sbandierato come il miglior modello da contrapporre ai partiti. Un modello che oggi, alla prova dei fatti, si sgretola mostrando le stesse dinamiche che pretendeva di combattere”.

Il “caso” Ziggiotti



A questo si aggiunge la questione del consigliere Ziggiotti, iscritto a Forza Italia con l’incarico di ricostruire il circolo locale. “Una circostanza difficilmente conciliabile con i principi statutari di Noi Cittadini sbandierati in questi anni. Dopo anni di lezioni ricevute dai civici – sottolinea il capogruppo scledense di Fratelli d’Italia – questa questione non può essere liquidata come una semplice dinamica interna, in quanto rappresenta plasticamente le contraddizioni di una coalizione priva di una traiettoria politica chiara e di una leadership riconosciuta, le cui conseguenze ricadono ora inevitabilmente sulla città tutta”.

Fratelli d’Italia ribadisce infiene di non essere disponibile ad assecondare operazioni di palazzo né manovre mascherate. “Chi intende costruire un percorso politico alternativo al civismo in salsa 5 Stelle e al centro sinistra, lo fa alla luce del sole, con coerenza e chiarezza davanti ai cittadini. Le scorciatoie tattiche non ci interessano”.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.