Ecocentri, a Magrè e Campagnola l’accesso torna “misto”, anche senza prenotazione

Cambiano a Schio le modalità di accesso agli ecocentri di Magrè e Campagnola. Con l’inizio dell’emergenza sanitaria si era passati al conferimento di rifiuti solo su prenotazione per entrambi i punti di raccolta, ma da lunedì 5 ottobre entra in vigore il sistema “misto”. Sistema che prevede sia l’accesso su prenotazione e sia la possibilità di recarsi agli ecocentri senza aver prima riservato il proprio ingresso.

A Campagnola, dunque, lunedì, giovedì, venerdì e sabato è previsto l’accesso “misto” con doppia fila di ingresso, una per chi ha prenotato e una per chi non ha prenotato. La priorità di accesso, però, verrà sempre data a chi usufruisce del servizio prenotazione. A Magrè, invece, sarà possibile conferire i rifiuti senza prenotare nelle giornate di martedì e mercoledì, mentre il sabato sarà possibile recarsi al centro di raccolta esclusivamente su prenotazione.

«Dopo una prolungata fase di valutazione e monitoraggio necessaria per conoscere fino in fondo le potenzialità del sistema di prenotazione abbiamo deciso di ripristinare l’accesso libero agli ecocentri con modalità “mista” per non perdere quanto di buono è stato introdotto in questi mesi e che va nella direzione della personalizzazione e dell’efficientamento del sistema – spiega l’assessore all’ambiente Alessandro Maculan -. La modalità di accesso con prenotazione, seppur introdotta “forzatamente” a causa dell’emergenza sanitaria, ha fatto emergere dei punti di forza che oggi costituiscono un’opportunità di miglioramento del servizio come la notevole riduzione dei tempi di attesa all’ingresso degli ecocentri, la possibilità di individuare un orario preferenziale di accesso, la migliore capacità di gestione dei flussi in ingresso e quindi di quelli in uscita dei materiali. Si tratta di un miglioramento che ora viene apprezzato da molti scledensi».

Le novità, però, riguardano anche il modo con cui si potrà prenotare l’accesso ai punti di raccolta: sempre da lunedì 5 ottobre le prenotazioni si effettueranno esclusivamente on line e, quindi, non più anche in via telefonica contattando gli uffici del Comune. Chi vorrà prenotare giorno e ora di accesso agli ecocentri potrà consultare il sito del Comune di Schio e seguire le indicazioni riportate. «Prenotare on line è molto semplice e agevole – continua l’assessore -, ma comunque all’introduzione del sistema “misto” verrà affiancata una strategia comunicativa efficace per spiegare a tutta la cittadinanza come procedere passo passo con questa operazione».