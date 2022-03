Elena “alza l’asticella” verso i Mondiali di Belgrado. L’atleta nata a Schio sarà tra i 22 azzurri

La campionessa italiana di salto in alto femminile, Elena Vallortigara, prende la rincorsa giusta verso i Mondiali di Belgrado, in versione indoor, pronta a indossare ancora una volta la divisa della Nazionale azzurra di atletica leggera. Per la vicentina, che ha compiuto 30 anni lo scorso settembre 2021, una nuova prova importante a livello internazionale dopo la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo la corsa estate.

La saltatrice di Torrebelvicino vive in Toscana, a Siena, ormai da 5 anni, dove si allena e dove ha ricevuto la convocazione ufficiale nel Team Italia dai tecnici Fidal e attraverso il sistema “ad inviti” di World Athletics per una squadra composta in tutto da 22 atleti.

Tra i veneti al suo fianco, anche Marcell Jacobs, in forse il collega di disciplina al maschile, invece, Gianmarco Tamberi, in cerca di una forma accettabile. Kermesse in programma alla Stark Arena dal 18 al 22 marzo. A farle compagnia l’altra atleta vicentina di punta, già sicura del posto e al via sulla distanza degli 800 metri, la villaverlese Elena Bellò. Una nuova grande soddisfazione per la saltatrice in alto cresciuta proprio in Altovicentino, del corpo dei Carabinieri, che tra l’altro tornerà proprio in quella Belgrado che la lanciò da giovanissima quando nel 2007 vinse una competizione importante a livello giovanile. Per poi rivelare il suo talento ai Mondiali Allieve di Ostrava nello stesso anno, conquistando una medaglia bronzo. Da lì la sua carriera, coltivata negli impianti Fidal di Schio tra junior e poi da atleta matura prima di girare l’Italia per varie esperienze, l’ha resa una delle figure di punta dell’atletica leggera femminile.

Il risultato migliore in assoluto della carriera fin qui di Elena Vallortigara è la misura super di 2,02 del 2018, nel corso di una tappa della Diamonds League: al meeting di Londra un “decollo” sensazionale oltre i due metri, seconda italiana di sempre. Si tratta per lei della prima grande competizione del 2022, dopo gli Europei di Torun e i già menzionati Giochi Olimpici, nel 2021. Nel suo palmares personale da adulta sono 6 i titoli nazionali all’aperto e indoor, con la misura di 1,92 raggiunta ad Ancona lo scorso week end a certificare il buon stato di forma e permetterle di staccare il pass mondiale.