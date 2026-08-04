Era ricercato in tutta Europa per traffico di droga, 42enne sarà estradato

E’ stato rintracciato e arrestato a Schio un cittadino rumeno 42enne destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria del suo Paese. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio, insieme ai colleghi della Stazione di Malo, hanno identificato l’uomo, sul quale pendeva il provvedimento.

Il mandato era stato disposto in seguito ad una condanna definitiva a 4 anni di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, per fatti commessi in Romania nel corso del 2023. Al termine delle formalità di rito, il 42enne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Vicenza, dove è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa delle procedure per l’estradizione.

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