Beccato con 4 kg di hashish e 50 grammi di marijuana. Arrestato un 21enne

Un 21enne di Caldogno è stato arrestato dai Carabinieri di Thiene, della Tenenza di Dueville, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione antidroga è scattata nei giorni scorsi a seguito di un mirato controllo e di una perquisizione domiciliare nella casa di Caldogno dell’indagato, emessa dalla Procura di Vicenza ed eseguita dai Carabinieri di Dueville con il supporto di una unità antidroga del Nucleo Cinofili di Torreglia.

L’attività ha consentito di rinvenire e sequestrare 3,95 kg grammi di hashish e 50 grammi di marijuana oltre ad un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento in dosi e 1450 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’indagato, arrestato in flagranza di reato, dopo le formalità di rito è finito agli arresti domiciliari.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di più ampio respiro coordinate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza che continua a monitorare con attenzione il territorio berico intensificando le iniziative di prevenzione e contrasto contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti a tutela della sicurezza pubblica.

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