Eroina, cocaina e altre droghe nei mirino dei carabinieri: due denunciati e tre segnalati

Il consumo di droghe imperversa a Schio, tanto che i controlli straordinari del territorio, da parte dei carabinieri, sempre più spesso portano a individuare reati o comportamenti legati proprio alle tossicodipendenze.

Così è accaduto anche nei giorni scorsi, quando i militari dell’Arma son stati impegnati in una intensa attività di controllo che ha visto impiegate varie pattuglie sia con colori d’istituto, che con targhe di copertura: due persone sono state denunciate in stato di libertà e tre segnalate in Prefettura in quanto assuntori di stupefacenti.

Nello specifico, a Schio, tre giovani sottoposti a controllo in centro storico, sono stati trovati in possesso – per uso personale – di alcune dosi di eroina e cocaina: lo stupefacente è stato sequestrato e per i tre è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Vicenza.

Sempre a Schio, un 53enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi: sottoposto a controllo in zona stazione ferroviaria, è stato trovato in possesso di tre coltelli a serramanico che teneva all’interno di uno zaino: le tre armi da taglio sono strate ovviamenrte sequestrate.

Infine, sempre a Schio nel corso di un intervento per un incidente stradale (senza feriti), è stata denunciata una donna di 57 anni che si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti necessari per stabilire la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Contestualmente, le è anche stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato sottoposto a sequestro.