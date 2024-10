Fiamme nell’edificio in ristrutturazione: notte di paura in centro – VIDEO

Paura nella notte in centro a Malo per un incendio che dalla tarda serata di giovedì 3 ottobre, ha coinvolto un edificio non abitato in via Porto.

Intorno alle 23 i vigili del fuoco sono stati allertati per un principio d’incendio all’interno di un edificio in fase di ristrutturazione: nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse non solo dalla vicina caserma di Schio, ma anche da Vicenza e con i volontari di Thiene. Sul posto erano presenti due autopompe, due autobotti, l’autoscala e un totale di 12 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Le fiamme hanno interessato alcuni locali dell’immobile affiancato di tre piani. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni delle squadre di completo spegnimento e bonifica sono terminate poco prima delle 4.