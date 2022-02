Famila Basket Schio tra le top 8 d’Europa: decisivo l’harakiri delle spagnole del Girona

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Famila Wuber Schio dopo il crollo in Turchia contro il Fenerbahce in quello che doveva rappresentare il giorno dell’impresa, e dopo il mesto ((soprattutto per le chance sprecate in precedenza) ritorno in Veneto, “scrolla” le arancioni già rassegnate a salutare i playoff di Euroleague Woman quando nella serata di ieri è arrivata la notizia che ti auguri ma che non t’aspetti: le spagnole del Girona, già con un piede e mezzo ai quarti della “coppa dei campioni” del basket femminile, vengono sgambettate in casa dalle francesi del Landes (già fuori dai giochi) e lasciano campo libero alle vicentine.

Tutto vero, tutto regolare: la Schio della pallacanestro rosa vola di diritto tra i migliori otto club d’Europa. E affronterà una tra big tra le ceche di Praga e le altre portacolori spagnole dell’Avenida Salamanca. Eliminato invece Venezia nell’altro raggruppamento. Un premio che vale come nuovo punto di partenza, dopo l’ottimo girone disputato nel complesso, che rischiava di vedersi vanificato da un paio di serate opache.

Da ricordare che le scledensi a inizio stagione avevano sgambettato una terza compagine iberica – il Valencia, oltre alle transalpine del Bourges – nel triangolare con in palio un solo pass di accesso alla top 16 di Eurolega lo scorso settembre, guadagnandosi il diritto a disputare la kermesse continentale più ambita. Inserito nel girone B, rivelatosi all’insegna dell’equilibrio a parte forse le favorite Fenerbahce che svettano in testa con 11 vittorie (su 14 incontri), il quintetto orange ha racimolato invece 8 vittorie e 6 ko, quanto basta per condividere una più che mai affollata seconda piazza con le russe del Dynamo Kursk e le ungheresi del Sopron.

Nel caso il Girona avesse sfruttato il matchball casalingo, come era lecito e logico aspettarsi dopo la netta sconfitta di Istanbul – 82-65 il punteggio finale – Schio sarebbe stato scalzato dal lotto delle qualificate, con la scure regolamentare a tagliare in due il girone ed eleggere le prime quattro. A finire in Eurocup, una sorta di “piano B”, sono state infine le spagnole, scivolate sul 70-78 a favore del Landes. I vari incroci di classifica evitano inoltre una sfida proibitiva contro l’Ekaterinburg nel quarto di finale, enorme schiacciasassi del girone A con un record di 14 successi senza alcuna sconfitta.

Intanto già stasera si torna in campo al PalaRomere per il big match di serie. Ospite la Virtus Segafredo Bologna alle 19.30, con diretta streaming sui canali della Lega Basket Femminile. Si gioca a palasport invertiti uno dei tanti recuperi in calendario, contro una delle rivali più accreditate per lo scudetto. Tra le “V” nere anche l’ex eccellente Cecilia Zandasini.