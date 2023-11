Famila Basket, torna l’Europa: stasera duello sotto canestro con Saragozza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non si respirava più aria d’Europa e di Euroleague Woman da tre settimane ormai in casa Famila Basket Schio, con affronta stasera il sesto – e importantissimo – turno del girone A contro le spagnole del Casademont Saragozza. Si gioca alle 20 in terra d’Aragona, iberiche contro beriche a sfidarsi sotto canestro per “staccarsi” una dall’altra in classifica, partendo da un ruolino di marcia praticamente identico: 3 vittore e due ko per ciascuna.

In testa al raggruppamento A, a punteggio pieno dopo una cinquina di successi, “volano” le campionesse continentali in carica del Fenerbahce (Turchia) in compagnia delle magiare del Dvtk Miskolc, che si affronteranno in scontro diretto solo all’ultima di andata. L’unico tra i quintetti a far sudare davvero la coppia di battistrada, punteggi alla mano, è proprio quello composto dalle avversarie odierne delle orange di coach Diakoulakos.

Reduci dalla vittoria agevole in Emilia Romagna in campionato a spese del Faenza, il nuovo Famila – che non ha certo brillato in questa prima fase di stagione se si fa un raffronto con un ano fa – sembra essere vicino a trovare la “miscela giusta” per svelare e mettere sui parquet d’Italia e d’Europa la sua miglior versione.

Servirà già stasera, a Saragozza, per aver ragione di una diretta concorrente per accedere ai playoff per il titolo continentale della pallacanestro femminile, con il valore aggiunto del pubblico amico e di un palasport da 10 mila persone di capienza a favore delle padrone di casa aragonesi. I pronostici della vigilia equivalgono al lancio della classica monetina, con attenzione massima alla guardia tedesca Fiebich “regina” dei rimbalzi e ai punti pesanti dell’ala americana Atkinson, non propriamente delle “stelle” del basket internazionali ma elementi validi inseriti in un gruppo compatto che sta salendo le classifiche di gradimento.

Il Famila Beretta Schio, alla penultima apparizione del girone di andata, affronta in 7 giorni le due formazioni spagnole inserite nel gruppo A. Dopo Saragozza, infatti, in Altovicentino sarà palla contesa con il Valencia, altra outsider conclamata costruita per accedere alla top 8 del basket rosa d’Europa. Diretta streaming in chiaro sul canale Youtube di Euroleague Women alle 20.