“Spesa” fuori orario al Conad: preso 24enne avvistato da una guardia giurata

E’ stato intercettato e arrestato da una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Vicenza l’autore del furto con scasso andato a segno l’altra notte, intorno all’una, al punto vendita di viale della Pace dei supermercati Conad, nel quartiere cittadino di San Pio X.

Recuperata anche la refurtiva, che consisteva in generi alimentari rubati e denaro contante sottratto al fondo cassa per un ammontare stimato in circa 1.000 euro. Ad accorgersi della presenza di un intruso, nella notte tra lunedì e martedì, è stata una guardia giurata nel corso del servizio di vigilanza.

La chiamata tempestiva al 112 da parte del dipendente di un’agenzia di servizi appunto di vigilanza ha permesso di intervenire in tempo, individuando la persona responsabile del blitz nelle vicinanze mentre, a piedi, tentava di nascondersi alla vista dei militari giunti nel viale che ospita più supermercati.

Il 24enne, cittadino italiano e residente in una paese della provincia berica (non reso noto per ora), è stato ammanettato e trasportato in caserma per le prime procedure di identificazione dopo il tentativo di opporre resistenza all’arresto. Motivo per cui le denunce a suo carico sono “raddoppiate”: furto aggravato (in flagranza di reato) e inoltre resistenza a pubblico ufficiale.

Per S.V.F., queste le iniziali, già con precedenti di giustizia reiterati, dopo il pernottamento in una camera di sicurezza si è celebrato il giudizio con rito direttissimo dopo la convalida dell’azione d’urgenza dei Carabinieri. Il giudice di turno, però, ha rimesso in libertà il ladruncolo disponendo l’obbligo di firma di fronte alla polizia giudiziaria.