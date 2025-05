Terzo atto della saga scudetto alla Reyer: Schio perde a Venezia. Festa rimandata

Per chi in Altovicentino sognava di “restituire” il secco 3-0 di un anno fa a parti invertite, il “pensiero stupendo” va accantonato, ma la bagarre per il titolo del basket rosa continua. Il fattore parquet amico continua a comandare la serie delle finali scudetto in corso tra Famila Schio e Reyer Venezia, con le lagunari a mettere il primo punto (Schio conduce ora 2-1) al debutto in casa al PalaTaliercio.

Vittoria di dieci punti per le orogranata sulle arancioni, con il punteggio di 67-57 che ricalca anche nel gap gara1, quando Sottana e compagne riuscirono a prevalere con un +10 tutto frutto del finale di partita (fu 72-62, seguito dal bis per 86-79 dopo un extratime). Secondo scudo-point per il Famila ancora nella fossa delle veneziane già domani sera e, se andasse male, allora tornerà di nuovo PalaRomare a far da protagonista per la quinta di spareggio, la “bella“. Sabato sera palla contesa alle 20.30 per il quarto duello. Attesi ancora circa 250 tifosi vicentini almeno.

Peccato per il quintetto orange del tecnico greco Diakaioulakos, perché nella prime battute del match numero tre sembrava che le ospiti potessero aggirare il clima pro Reyer Venezia e la voglia di rivincita delle rivali allenate dal tecnico Mazzon. A un approccio ok fa seguito però una serata “impacciata” al tiro dalla distanza (22% contro il 41% delle avversarie), e di fatto perdendo quel dominio a rimbalzo che aveva spostato gli equilibri nelle precedenti partite (39 a 35).

Pur dovendo condurre una partita di inseguimento, in ogni caso, le portacolori di Schio non hanno mai “mollato” le avversarie,rimanendo agganciate in pratica fino agli ultimi minuti della sfida. Al 5′ del secondo tempo (terzo quarto), era giunto anche il sorpasso sul 41-42, sembra configurarsi lo strappo decisivo con il +5 ma sarà solo illusione. La reazione delle padrone di casa con un imperioso parziale di 12-0 è tosta, poi contro risposta Famila per il 53-53 di inizio ultimo quarto, prima della resa. Con blackout di tutto di un attacco incerto che poco raccoglie nella prima serata veneziana, e con le play Sottana e Verona migliori marcatrici.

IL TABELLINO DI GARA3: Umana Reyer Venezia-Famila Wuber Schio 67-57

Parziali 19-14, 34-32, 53-46

Umana Reyer Venezia: Logoh ne, Berkani 3, Smalls 12, Villa 4, Nicolodi 0, Pan 11, Stankovic 4, Cubaj 12, Fassina 0, Santucci 10, Kuier 11.

Famila Wuber Schio: Juhasz 4, Bestagno 0, Sottana 9, Zanardi ne, Verona 13, Salaun 12, Dojkic 2, Andrè 6, Keys 2, Laksa 9.

