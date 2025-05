Famila Schio, il bis è sudatissimo: vittoria all’overtime. La serie-derby veneto con Reyer sul 2-0

Ha il sapore di epica sportiva l’impresa del Famila Basket Schio di domenica, in gara2 di serie finale scudetto 2024/2025, conclusa sul 86-79 per le arancioni di casa ma dopo un tempo supplementare e grazie a un’impennata di furore nel quarto tempo che ha permesso di acciuffare l’overtime.

A tre minuti dalla sirena conclusiva, infatti, il Famila era sotto ben 7 punti, contro una Reyer Venezia più solida rispetto al primo atto, comunque equilibrato anche nella sfida d’apertura di venerdì scorso. Andata in archivio con il punteggio di 72-62 sempre per Schio, che quindi ora “fa i borsoni” per le due trasferte brevi in Laguna al PalaTaliercio dopo le due casalinghe al PalaRomare. Giovedì sera si gioca gara3, sui canali social Famila Schio le indicazioni per il pullman gratuito in partenza.

Una rimonta palpitante delle orange che rincorrono per 25 minuti le avversarie, bravissime a ricacciare indietro ogni tentativo di rientro con Berkani su tutte ma non solo. Una partita che sembrava persa viene recuperata sul traino della capitana Giorgia Sottana primis. Vince Il famila di patron Cestaro e coach Diakaioulakos che stavolta non bisticciano a bordopista, dopo un tempo supplementare e si porta 2-0 nella serie con la possibilità di giocarsi ora tre match point, due su campo esterno e uno eventuale in Altovicentino.

IL TABELLINO – Famila Wuber Schio – Umana Reyer Venezia 86-79

PARZIALI 19-17, 30-36, 48-55, 75-75

Famila Wuber Schio: Juhasz 9, Bestagno 1, Sottana 15, Zanardi ne, Verona 8, Salaun 16, Dojkic 2, Andrè 16, Keys 6, Laksa 13

Umana Reyer Venezia: Logoh ne, Berkani 27, Smalls 5, Villa 8, Nicolodi 5, Pan 9, Stankovic 4, Cubaj 12, Fassina 2, Santucci 0, Kuier 7