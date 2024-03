Famila, l’inverno di Praga è gelido: il -20 promuove l’Usk ed elimina le Orange

L’Euroleague è finita (per il Beretta Famila Schio), andate in pace. Sono di ritorno in Veneto le paladine del basket rosa italiano, che non riescono a concedere quel bis sognato ad occhi aperti da mercoledì scorso in Final Four uscendo – nettamente, va detto – sconfitte da gara3 dei quarti di finale di coppa. Al cospetto di uno Zvvz Usk Praha solido e concentrato, messo sotto solo in avvio di gara dalle vicentine, Sottana e compagne cedono con il punteggio di 74-54 e vengono eliminate alla “bella” dall’Euroleague Women.

Ancora una volta si è rivelato decisivo il fattore palasport di casa in questa serie playoff, vinta quindi due a uno dalle ceche. Rispetto al primo dei tre match, stavolta nessuna per il Famila si cancella l’attenuante delle assenze per malattie/infortuni: l’Usk si è dimostrato più forte e ha vendicato il ko di misura del 2023 nella finalina continentale per il 3° posto. Tra le ospiti, solo in due raggiungono la doppia cifra personale, un dato che spiega molto della sfida.

Di decisiva, oltre all’istanza dell’ambiente amico della Kralovka Arena, inondato di giallo – il colore dominante del club di casa – anche la difesa che ha stretto le bocche da fuoco del Famila Schio, oltre alla troppe palle perse in costruzione tramutate in retina che balla dalle players di Praga. Il palasport della capitale praghese, in questa stagione, non è mai stato violato. Anche se, perlomeno nei primi 10′, il centinaio di tifosi giunti tra pullman e voli privati fino alla tana dell’Usk, ci aveva creduto davvero. Avanti 5-0 subito e poi sul +7, le vicentine una volta sorpassate dalle ceche non sono più state in grado di ricucire lo strappo. Navigando a lungo intorno al -10, poi sul -15 e nel finale cedendo il passo sconsolate dall’inesorabile distacco.

IL TABELLINO DEL MATCH – GARA 3

ZVVZ USK Praga – Beretta Famila Schio 74-54 (16-16, 34-25, 54-42)

ZVVZ USK Praga: Pribylova ne, Petlanova ne, Andelova ne, Cazorla 2, Vorackova 11, Conde 11, Ayayi 10, Vyoralova 2, Magbegor 14, Hof 5, Sabally 19, Sipova ne

Beretta Famila Schio: Juhasz 15, Bestagno 5, Sottana 8, Sivka 2, Verona 0, Guirantes 10, Crippa 0, Parks 7, Keys 5, Penna ne, Reisingerova 2