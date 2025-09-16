Va dal barbiere ma di notte e per rubare. Fermato (e poi rilasciato) un senza dimora

Effrazione e furto aggravato. Ai danni di un salone di bellezza per uomo di Thiene e di chi lo gestisce. Sono queste le due “macchie” sulla fedina penale futura che saranno messe nero su bianco dopo l’iter giudiziale avviato ieri nei confronti di un giovane uomo di 30 anni fino a poche ora fa detenuto in una cella di sicurezza della Tenenza di Dueville.

Il soggetto, un senza fissa dimora, l’altra notte – tra domenica e lunedì – si era introdotto nel negozio di barberia thienese forzando uno degli infissi, con ogni probabilità avvalendosi di un qualche arnese. Una volta avuto accesso nel salone, era riuscito a impossessarsi di un tablet e di denaro contante per un valore di circa 1.000 euro.

Dal comando di Compagnia Carabinieri di Thiene non viene per il momento citato l’esercizio commerciale nella denominazione, ma si tratterebbe del salone Barbershop Casablanca di via Montello, che si trova in pieno centro città in prossimità dell’ingresso al giardino di Villa Fabris. Viene invece reso noto come il 30enne sia stato bloccato e posto in stato di arresto dai membri di una pattuglia della stazione di Breganze impiegata nel servizio notturno di vigilanza del territorio.

L’allarme era scattato su segnalazione giunta alla centrale operativa del 112, facendo scattare l’intervento sul posto indicato. Il ladruncolo è stato colto in flagranza di reato dai militari dell’Arma, trovandolo ancora negli spazi interni del salone dove era penetrato provocando dei danni visibili. La refurtiva che deteneva è stata recuperata e, al termine delle procedure di rito, restituita al titolare dell’attività commerciale.

Il malvivente, la cui provenienza e nazionalità rimangono sotto riserbo su iniziativa della Procura berica, dopo l’udienza di convalida condotta dal Gip è stato rilasciato a piede libero senza applicazioni di misure cautelari note.

