Famila Schio batte Ragusa e avvicina la vetta: la Reyer Venezia perde il big match con Bologna

Archiviata l’esperienza europea dopo la Final Four di Euroleague Women sfumata, il Famila Basket Schio si è rituffato in campionato e sta nuotando veloce verso la meta. Alla vigilia di Pasqua prova solida di Sottana e compagne, che hanno battuto al PalaRomare – pure in rimonta, siciliana a +5 nel secondo quarto – il Passalacqua Ragusa per 76-60. Margine cospicuo maturato dopo una prima metà partita in apnea, con i sostenitori delle orange a spingere il quintetto di casa alla vittoria costruita di minuto in minuto.

La concomitante sconfitta della Reyer Venezia nel match di cartello con la Virtus Bologna permette alle scledensi del tecnico greco Georgios Dikaioulakos di accorciare a due punti il distacco dalla vetta. Ma, in compagna delle arancioni in seconda piazza, al 2° posto ci sono proprio le “V” nere, con un terzetto a giocarsi la leadership a tre turni dal termine della regular season.

A favore di Schio il turno la possibilità di incamerare 8 punti contro i 6 invece in palio per emiliane e lagunari, visto un match da recuperare. A favore di Venezia in caso di arrivo a pari merito la differenza punti negli scontri diretti (uno a uno nei confronti in stagione). Ma tutto può succedere nella girandola per i primi tre posti in serie A1 e una miglior griglia playoff scudetto, di cui il Famila Basket Schio è club detentore. Tre i ko patiti dalle vicentine nell’annata 2023/2024, condizionata da un roster per tre quarti di stagione limitato da infortuni e malanni vari, ma ora praticamente al completo.

IL TABELLINO

Famila Wuber Schio – Passalacqua Ragusa 76-60 (22-20, 39-37, 57-48)

Famila Wuber Schio: Juhasz 6, Bestagno 7, Sottana 0, Verona 18, Guirantes 14, Crippa 6, Parks 11, Keys 6, Penna 0, Reisingerova 8

Passalacqua Ragusa: Thomas 9, Spreafico 10, Di Fine 0, Milazzo 9, Jacubkova 4, Pastrello 3, Juskaite 7, Miccoli 2, Chidom 14, Nikolic 2