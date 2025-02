Famila Schio, la sestina di Coppa Italia è pura poesia. Bis a Torino per la orange in rosa

Sesta Coppa Italia di fila in bacheca per il Famila Wuber Schio, che si conferma regina di coppe del basket femminile italiana e vendica il ko di Supercoppa con la Reyer Venezia. Nella maxi Inalpi Arena di Torino la vittoria del mezzogiorno è servita su un vassoio magro in termini di canestri realizzati, per un punteggio basso di certo fuori dall’ordinario, in un match dominato dalle difese dei due club veneti. E dai tanti errori al tiro.

La spunta d’autorità Schio con un 54-45 al termine del tesissimo braccio di ferro, con Andrè proclamata mvp della finalissima e festa arancione per i tifosi partiti dall’Altovicentino alla volta del capoluogo piemontese per godersi l’ennesimo trofeo della gestione Cestaro. Si tratta delle 16esima Coppa Italia del basket rosa di serie A1 che già stasera al rientro sfoggerà la società scledense all’interno del PalaRomare.

La cronaca spiccia della finale (battute Magnolia Campobasso e Derthona in semifinale da vicentine e veneziane) parte con una fotografia dei primi minuti assai contratti che predice il canovaccio del duello-derby veneto. Partono contratte le due squadre che, nonostante costruiscano buone azioni, non finalizzano le occasioni create ed il punteggio ne risente. Kuier segna i primi 6 punti delle sue mentre il Famila risponde soprattutto con Andrè che firma la parità a quota 8. Dojkic segna la prima tripla di serata e dà alle orange il primo vantaggio della gara che con Verona tocca i due possessi pieni: 8-14. Il rientro in campo invece vede protagonista Stankovic, autrice dei primi 5 punti lagunari ma, dopo il timeout, Schio si riprende con i canestri di Andrè e Verona per il 13-20 al 15’. Villa torna a macinare punti per le sue, seguita da Pan che trova la prima tripla di giornata per la Reyer: una fiammata che accende il Famila che di conclusioni pesanti ne trova due con Laksa e Dojkic. 21-26 alla fine del primo tempo.

Nella ripresas plendido rientro in campo del Famila Wuber che apre il secondo tempo con la tripla di Laksa ed i canestri di una straordinaria Andrè, onnipresente. Kuier spezza il digiuno orogranata ma Laksa e Dojkic colpiscono ancora dalla distanza per il massimo vantaggio: 26-41, Cubaj risponde alla solita Andrè mentre Dojkic, Villa e Fassina fissano dalla lunetta il punteggio sul 32-44. Venezia ora profonde il massimo sforzo e rientra con Berkani, Stankovic e Smalls che ricuciono fino al -4. È il momento più difficile per Schio che però ne esce con due giocate clamorose di Dojkic: tripla e penetrazione allo scadere dei 24” per il nuovo +9 che diventa +12 con i punti di Verona e Keys. La tripla finale di Smalls riporta il divario sotto la doppia cifra ma segna anche il finale dell’Inalpi Arena: 45-54.

IL TABELLINO DELLA FINALE DI COPPA ITALIA

Umana Reyer Venezia-Famila Wuber Schio 45-54

Parziali 8-14/21-26/32-44

Umana Reyer Venezia: Logoh ne, Berkani 6, Smalls 5, Villa 5, Nicolodi 0, Pan 3, Stankovic 9, Cubaj 2, Miccoli ne, Fassina 7, Santucci 0, Kuier 8.

Famila Wuber Schio: Juhasz 0, Bestagno 0, Sottana 2, Zanardi ne, Verona 6, Salaun 2, Dojkic 17, Andrè 17, Keys 1, Laksa 9.