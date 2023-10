Famila, scivolone casalingo in Europa: passa il Miskolc. Stoppata all’inviolabilità del PalaRomare

Il Beretta Famila Schio “stecca” in Euroleague Woman, perde l’imbattibilità casalinga e si fa “mangiare” tre punti dalle magiare del Dvtk Miskolc. Un finale di gara a gambero e una condotta non proprio irreprensibile sotto canestro per tutto l’incontro costano un ko per certi versi inatteso al quintetto orange campione d’Italia e bronzo d’Europa, ieri sera, di fronte al pubblico amico del PalaRomare che ha cercato di sostenere fino al gong le proprie beniamine.

Il punteggio finale del tabellone recita un 55-59 che non ammette repliche, se non quella del match di ritorno tra tre mesi, ma che intanto consegna alla forte squadra d’Ungheria -a punteggio pieno insieme alle turche del Fenerbahce dopo 3 turni, le detentrici – una vittoria in trasferta pesantissima per il peso specifico che va ben oltre la posta in palio.

In una serataccia per le percentuali al tiro per le scledensi ma anche per le avversarie, dominano errori e le difese, con gara che si gioca punto su punto e proprio l’ex di turno, la portoricana Guirantes (nuovo arrivo a Schio) stenta a trovare feeling da dentro la lunetta ma piazza comunque 15 punti, unica in doppia cifra insieme a Parks (10) per il Famila. Punteggio bassissimo a metà gara (26-27) e canovaccio che non si discosta fino agli ultimi due minuti thrilling del duello

RISULTATI TERZO TURNO (Girone A)

Beretta Famila Schio (5 punti)-Dvtk Miscolk (6) 55-59

Lione (3)-Valencia (5) 61-70

Zaragoza (4)-Fenerbahce (6) 71-74

Azs Lublino (2)-Sepsi (2) stasera

NB due punti per la vittoria, uno per la sconfitta