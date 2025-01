Il Famila Schio sgambetta la regina turca rattoppata. Si avvicina la Final Six

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Beretta Famila Schio piazza il colpo che non t’aspetti in Europa, o almeno che non ci aspettava prima che la leader imbattuta del girone incappasse in una crisi interna che sta portando alla disgregazione parziale del parco atlete di Mersin, uno dei due club favoriti per il titolo continentale (l’altro è il Fenerbahce, campione in carica). I punti (25) realizzati da Laksa e i rimbalzi (17) catturati da Juhasz trascinano le Orange al successo casalingo sul Cbk, oltre alla spinta garantita dal pubblico altovicentino.

Punteggio finale di 83-71 ieri sera al PalaRomare, con margine di vantaggio costruito nei primi due quarti di gioco e poi conservato con solidità, nonostante la generosa prova delle reduci turche, per nulla abituate a mollare la presa. Dopo l’intervallo, infatti, le ospiti sono state ad un soffio dall’aggancio alle scledensi, poi la controreazione Famila. Una vittoria che porta ulteriore dosi di entusiasmo in casa Famila, e anche due punti buoni per mirare alla qualificazione diretta alla terza fase, direttamente alla Final Six riservata ai sei migliori quintetti del basket rosa europeo.

Da ricordare che nel match di andata in Turchia il quintetto turco si era imposto con 34 punti di margine, per 86-52, in una serata nera per le vicentine di coach Dikaioulakos. Ma ciò che conta è la classifica giunti a due terzi del cammino. La concomitante impresa delle francesi del Bourges a Salamanca, in Spagna, non ha permesso però a Sottana e compagne di festeggiare il target in anticipo.

Di fatto, lo scontro diretto all’orizzonte che offre il calendario per l’ultimo turno costituirà uno spareggio: se vince il Famila si approda alla fase finale dalla porta principale, se perde con margine a sfavore di 6 punti o più di dover passare per i Play-In. Il +5 maturato nel duello di Schio con le transalpine è il tesoretto da proteggere in caso di sconfitta. Palla a centroparquet in Francia martedì 28 gennaio alle 20.

IL TABELLINO DEL MATCH – Beretta Famila Schio – CBK Mersin 83-71

Parziali 23-16, 48-37, 64-54

Beretta Famila Schio: Juhasz 12, Bestagno ne, Sottana 4, Zanardi ne, Verona 11, Panzera ne, Salaun 5, Dojkic 11, Andrè 8, Keys 7, Laksa 25.

CBK Mersin: Yalcin 10, Anderson ne, Akalan ne, Fauthoux 11, Carleton 12, Araujo 6, Yaya 0, Atas 6, Rupert 18, Belgic 8.