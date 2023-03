Famila sempre in campo, pure in “pausa pranzo”: a Campobasso la Final Eight di Coppa Italia

Famila Wuber Schio e Passalacqua Ragusa, il match di coppa è servito. In un orario che vale come piatto forte dei quarti di finale della kermesse tricolore con Coppa Italia in palio, alle 12.30 di oggi. Dopo la conclusione della regular season dello scorso week end e, prima ancora, la qualificazione al main round di finale in Euroleague Women, le orange di Schio si giocano il secondo trofeo della stagione sportiva 2022/2023, dopo la Supercoppa incamerata in Sardegna in autunno.

Si va a caccia del 14° titolo in questa competizione, da squadra detentrice, per il quintetto costruito dal patron Marcello Cestaro e dallo staff di dirigenti e tecnici. A contendersela saranno le 8 migliori classificate, tutte sul parquet di Campobasso nella stessa giornata odierna.

Si gioca da giovedì a sabato, con la giornata di domani dedicata alle semifinali (alle 18 e alle 20.30) e sabato l’ultimo atto (alle 20) che assegnerà quindi la Coppa Italia 2023 per la pallacanestro donne. Un tour de force per le due formazioni che riusciranno ad arrivare fino in fondo, impegnate in tre partite in tre giorni consecutivi. Famila Wuber Schio che gode dei favori del pronostico, sul piano formale in quanto prima testa di serie – si guarda al giro di boa del campionato per gli accoppiamenti – ma soprattutto in virtù di qualità e quantità di atlete in rosa, ma la stagione in corso ha dimostrato che non sarà solo “una” la rivale da battere come in passato.

Virtus Bologna e Reyer Venezia sono le uniche due formazioni ad aver sgambettato le vicentine finora nell’annata appena conclusa di regular season, in pratica le tre sul podio si presentano a tutti gli effetti ciascuna con una fetta di pronostico oltre che di ambizione di successo. Oggi, contro le siciliane, guardia altissima, visto che nel gitone di ritorno, pur tra alti e bassi, Ragusa ha risalito la classifica fino al 6° posto dall’8° di metà stagione proprio in extremis. Tra le avversarie gioca Dotto, un’ex molto amata a Schio.

Il programma

Quarti di finale – Giovedì 30 marzo

Q1 12.30 Famila Wuber Schio – Passalacqua Ragusa

Q2 15.00 Banco di Sardegna Dinamo Sassari – Allianz Geas S.S. Giovanni

Q3 17.30 Umana Reyer Venezia – Fila San Martino di Lupari

Q4 20.00 La Molisana Magnolia Campobasso – Virtus Segafredo Bologna

Semifinali – Venerdì 31 marzo

S1 18.00 Vincente Q1 – Vincente Q2

S2 20.30 Vincente Q3 – Vincente Q4

Finale – Sabato 1 aprile

20.00 Vincente S1 – Vincente S2

Dove vedere la partita

Diretta streaming in chiaro su LBFTV -Diretta tv su MS Channel (814 SKY)