Giovani e volontariato estivo: iscrizioni aperte nell’Alto Vicentino per “Esperienze forti”

Nell’Alto Vicentino c’è tempo fino al 13 giugno per iscriversi a “Esperienze forti”, il progetto promosso dal Ce.I.S e rivolto ai ragazzi tra i 15 e 25 anni. Come per le passate edizioni l’iniziativa offre la possibilità ai giovani di dedicare due o tre settimane della loro estate al volontariato, mettendo a disposizione il proprio tempo per il bene della comunità ed entrando in contatto con le associazioni del territorio attive nel settore del sociale.

Per il 2020 sono più di una ventina le opportunità di volontariato a cui i giovani possono partecipare, a partire dal 15 giugno nei Comuni del Distretto 2 dell’Ulss 7 Pedemontana che aderiscono al progetto (Santorso come capofila, Schio, Carré, Chiuppano, Piovene Rocchette, Malo, Marano, Monte di Malo, San Vito Leguzzano, Thiene, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Zugliano).

La maggior parte delle esperienze di quest’anno riguarda il supporto e l’animazione delle attività dei centri estivi per i bambini che frequentano l’asilo, le elementari e le medie del territorio. «Solitamente con “Esperienze forti” i ragazzi hanno la possibilità di prestare servizio in realtà che si occupano anche di anziani e disabili. A causa dell’emergenza sanitaria, però, si è preferito evitare l’ingresso dei volontari in ambienti più fragili – spiega Cristina Marigo, assessore al sociale che sta seguendo il progetto che rientra in una delle azioni predisposte dal Comitato dei Sindaci del Distretto 2 in ambito di politiche giovanili -. Viste le tante richieste da parte dei genitori per l’iscrizione dei propri figli ai centri estivi si è scelto di indirizzare l’edizione 2020 di “Esperienze forti” verso queste progettualità. “Esperienze forti” costituisce un investimento del territorio verso i propri giovani volto a incrementare i valori del protagonismo e della cittadinanza attiva e a favorire il senso di appartenenza alla comunità locale, oltre che a rappresentare un beneficio diretto per gli enti e le associazioni che ospitano i giovani volontari».