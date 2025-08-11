Gira in macchina con un coltello nascosto nell’abitacolo. Denunciato 65enne scledense

Custodiva e teneva alla portata un coltello con una lama da 9 centimetri, tenuto all’interno della propria auto, mentre circolava per le strade dell’Altovicentino. Credendo di non fare nulla di illecito, probabilmente, fino a quando la vettura non è stata oggetto di un controllo stradale lo scorso fine settimana.

Al termine del quale un 65enne vicentino, proprietario del veicolo e alla guida dello stesso, è stato denunciato alla Procura di Vicenza per porto abusivo di armi. L’uomo si è fermato al segnale di stop imposto dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile a Schio, città in cui egli stesso vive.

Le dimensioni dell’utensile per la lunghezza della tagliente lama ma soprattutto l’assenza di un “giustificato motivo” per la detenzione della potenziale arma da taglio hanno fatto scattare la denuncia, dopo che l’oggetto è stato preso in consegna dai militari e posto sotto sequestro. Dopo le formalità di rito completate nella sede di Compagnia in via Maraschin, il 65enne scledense è stato rilasciato a piede libero.

Nei prossimi mesi sarà chiamato in aula di giustizia a risponderne, di fronte a un giudice che potrà comminargli una multa fino a un massimo di 10 mila euro e una pena da 6 mesi a 2 anni di reclusione.

