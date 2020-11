Auto in uscita dal parcheggio centra uno scooter alle “4 strade”. Ferito un 34enne

Si trova al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso uno scooterista di 34 anni, rimasto ferito dopo un volo sull’asfalto dopo essere stato disarcionato dal suo ciclomotore motocicletta, in seguito all’urto con un’automobile avvenuto a Sud di Thiene.

La richiesta di soccorsi è arrivata alla centrale operativa del 118 intorno alle 12.20 di oggi, con ambulanza del Suem e due pattuglie di polizia locale inviate all’altezza dell’ex incrocio noto come “4 Strade”, di fronte al punto vendita thienese Decathlon.

Coinvolti due mezzi nell’incidente, una vettura che stava effettuando una manovra di uscita da un bar tra via dei Quartieri e via Ca’ Orecchiona, e la moto di piccola cilindrata con in sella il centauro poi rimasto ferito sull’asfalto, in maniera seria ma senza alcun pericolo di vita per il suddetto. Entrambi i conducenti dei veicoli sono thienesi di residenza. Il ferito, P.S. le sue iniziali, proveniva da Montecchio Precalcino diretto verso la rotatoria che porta a Breganze accedendo alla Nuova Gasparona oppure verso il centro di Thiene in direzione nord, dove era diretto il motociclista. Uscito illeso da una Fiat 16 invece un pensionato di 65 anni (B.V.) che ha subito prestato soccorso all’uomo a terra.

L’automobilista in uscita dal piazzale non si sarebbe accorto del sopraggiungere dello scooter di marca Aprilia mentre si immetteva nella carreggiata, urtandola. Sul posto gli agenti di polizia locale per ricostruire la dinamica dello scontro e veicolare il traffico in prossimità dello snodo, in un orario con flusso ingente di auto in transito. Per il ferito, rimasto sempre cosciente, ricovero in codice giallo per valutare con accuratezza le contusioni subite.