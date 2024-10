Il Famila alla terza in Europa dopo una gioia e un dolore: sfida casalinga al Landes

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Terzo balzo internazionale sottocanestro per il Beretta Famila Schio, impegnato stasera alle 20 al PalaRomare in Euroleague Women nella prima fase, affrontando le francesi del Landes. Basket femminile in prima serata dunque, non solo dal vivo in zona Campagnola a Schio ma anche in diretta tv su Raisport (e in streaming su Raiplay e canale Fiba).

Si gioca questa settimana tra oggi e domani la terza tornata di incontri, in un girone A che come ci si aspettava è contraddistinto da subito da un equilibrio serrato. Quattro team al 1° e all’ultimo posto insieme, appaiati nella classifica parziale dopo una vittoria e una sconfitta per ciascuno.

Per le arancioni altovicentine guidate dal coach greco Dikaioulakos un successo convincente all’esordio in casa sulle spagnole dell’Avenida Salamanca, con un margine ampio (il 92-58 da dominio assoluto dal giro di boa in poi della partita), a cui è seguito lo sgambetto patito in Ungheria una settimana fa, con il -7 alla sirena (70-63 per Dvtk Miskolc). Prestazioni a corrente alternata, con il quintetto orange non al completo ma anche con qualche black-out periodico. Stasera ospiti le transalpine, per qualcuno tra gli addetti ai lavori considerato un “anello debole” nel quartetto di aspiranti candidate a proseguire l’avventura in ELW, ma che ha già battuto (di un punto) proprio le ungheresi (54-55) prima del crollo verticale in terra spagnola, per 81-52 (a favore di Salamanca).

Si tratta del turno che conclude il girone di andata, poi si replicherà a parquet inversi. In tre su quattro proseguiranno l’avventura europea, ma occhio ai punti in classifica e non solo alle posizioni perché essi costituiranno una “dote” preziosa da portarsi avanti nella seconda fase della nuova arzigogolata formula che porta alle finali playoff, obiettivo della stagione del Famila. Rispetto alla squadra affrontata due stagioni fa, Landes presenta un roster completamente rinnovato guidato in panchina da Julie Barnesse. I centri Geiselsoder e Djaldi-Tabdi sono le migliori realizzatrici della formazione con 10 punti a testa, a segnalare come Landes cerchi molto il gioco interno. Segue a ruota la guardia Slocum mentre l’altra americana Fuehring si distingue per la valutazione più alta. Tante giocatrici francesi hanno un grande impatto sulla squadra come il centro Macquet e la giovane guardia Lacan.

Intanto questa notte si è giocata gara 5 delle finali Wnbache ha visto le New York Liberty di Dojkic vincere al supplementare contro le Minnesota Lynx di Juhasz, laureandosi così campionesse per la prima volta. La società orange sta ora lavorando alacremente per portare le due giocatrici a Schio prima della maxi trasferta Campobasso-Salamanca che chiuderà questa prima parte di stagione.