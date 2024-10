L’Azzurro si tinge di rosa nella casa del calcio… biancorosso: Italia-Spagna al Menti

Amichevole internazionale di prestigio per la Nazionale Italiana di calcio femminile, con lo Stadio Menti ad ospitare martedì prossimo (alle 18.15) la sfida tra le Azzurre del tecnico Andrea Soncin e le campionesse del mondo in carica della Spagna, di recente giunta al 4° posto nella kermesse olimpica di Parigi 2024.

Le rispettive rappresentative nazionali tornano ad affrontarsi a meno di un anno di distanza – era il 1 dicembre 2023 – dall’ultimo precedente, una partita storica per le italiane: vittoria in trasferta per 3-2 in Uefa Women’s Nations League a Pontevedra. Rompendo un tabù che durava da 22 anni (anno 2002) e cinque partite di fila senza successi.

Il bilancio generale dei confronti, invece, è a favore delle donne del pallone che vestono i colori azzurri, frutto però della fase aurea del calcio femminile tra gli anni ’70 e le fine del secolo scorso. Poi l’ascesa del calcio iberico, grazie a riforme, impianti sportivi e mentalità, che hanno portato le Furie Rosse in rosa ad eccellere nel calcio mondiale. Il conteggio vede 12 vittorie Italia, 3 solo ko e 4 pareggi, ad ogni buon conto allora, con la partita del Menti che succede a un test sempre amichevole con Malta: si giocherà alle Tre Fontane di Roma venerdì, anche qui alle 18.15.

Tornando allo Stadio Menti, giusto una decade fa stesse Nazionali protagoniste di uno 0-0 al termine dei ’90 giocati a Vicenza. In quegli anni, percepita come una novità la presenza di una Nazionale femminile in città, fu accolta tiepidamente dai vicentini con qualche migliaio di presenze nonostante l’ingresso gratuito nelle tribune. Al contrario oggi, con l’approdo in tv e le riforme strutturali che hanno accresciuto la visibilità del movimento, portando la serie A al professionismo, fanno prevedere un massiccio afflusso di pubblico.

Rimangono “popolari” i costi dei biglietti, a un euro per Under18, e accessibili per gli adulti. Acquistabili nelle rivendite consuete e allo Stadio Menti prima del match oppure on line sul circuito Vivaticket con le condizioni proposte. Il match di martedì prossimo sarà trasmesso in diretta su Raidue dalle 18.

PREZZI DEI BIGLIETTI

– TRIBUNA CENTRALE Euro 14

– TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO (Under 18) Euro 1

– DISTINTI Euro 5

– DISTINTI RIDOTTO (Under 18) Euro 1

* I biglietti ridotti Under 18 sono riservati ai ragazzi nati dopo il 29 ottobre 2006