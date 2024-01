Il Famila batte l’imbattuta e torna “a galla”: è suo il derby veneto contro Reyer Venezia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La tripla in termini di sconfitte patite nella stagione di serie A1 del basket femminile contro l’en plein di vittorie di un’avversaria imbattuta fino a ieri sera – tanto in Italia che in Europa (in Eurocup) – annientata dall’effetto PalaRomare: il Famila Schio batte 60-56 la Reyer Venezia e si rilancia in campionato. Vendicando il ko dell’andata in Laguna e prendendosi un altro scalpo eccellente dopo quello di Fenerbahce e Lione, in un’annata fin qui costellata di grandi imprese ma anche di scivoloni inattesi.

Importante ieri sera senza dubbio il valore aggiunto dei tifosi fedelissimi delle orange, con una nutrita rappresentanza veneziana a garantire il sold out, che hanno spinto un palasport pieno di gente – oltre 2 mila le presenze conteggiate – a dar vita a una battaglia sportiva entusiasmante, senza esclusone di colpi. Anche di classe in certi frangenti. Vittoria importante per mantenere il podio e per acquisire morale extra in campionato

Famila Schio sempre col timone tra le mani, ma Reyer altrettanto sempre sulla scia. Alle vicentine capitane da Sottana non è bastato un +16 per scrollarsi di dosso definitivamente le avversarie veneziane, vicine alla remuntada clamorosa nel finale di derby. Partita in cui a dominare sono state le difese, con punteggio basso e percentuali al tiro contratte anche se il Famila in avvio si fa applaudire per le retine centrare sui tiri da tre in serie. A metà gara +10 Famila dopo lo scrollone proprio prima dell’intervallo (33-23), ma appena si riparte il gap viene rintuzzato dalle ospiti, per poi ammirare capitan Sottana a infilare 7 punti in tre canestri in un amen.

Nella partita in cui Juhasz (14 punti) e Reisingerova dopo gli infortuni superati danno il loro apporto in maniera eccelsa, Guirantes fatica parecchio sotto i tabelloni, in una serata in cui fatica a sbloccarsi prima e poi metterà a referto solo 4 punti. Qui il momento migliore del Famila che sembra scappare via definitivamente, volando su un parziale di 56-41 che sapeva già di sentenza a sei minuti e spiccioli dalla conclusione della contesa. Orgoglio Venezia, però, e pure qualche fantasma lontano all’orizzonte a fil di sirena fino al -3 soli a tre secondi dalla fine. Ma Bestagno mette l’ultimo punto e la vittoria è servita a puntino, appunto.

IL TABELLINO DEL MATCH – Famila Schio-Reyer Venezia 60-56 (15-9, 33-23, 48-39)

Famila Wuber Schio: Juhasz 14, Bestagno 4, Sottana 9, Verona 5, Guirantes 4, Mutterle ne, Crippa 0, Pirozzi ne, Parks 11, Keys 3, Penna 6, Reisingerova 4

Umana Reyer Venezia: Logoh ne, Berkani 16, Gorini ne, Villa 9, Nicolodi 0, Pan 0, Meldere ne, Makurat 5, Cubaj 4, Fassina 2, Shepard 10, Kuier 10