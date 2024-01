Rumori dal camino, i pompieri salvano la civetta incastrata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vigili del Fuoco ma anche salvatori, angeli custodi e non solo di persone. A richiedere il loro speciale intervento infatti, nel pomeriggio di oggi domenica 21 gennaio, una civetta rimasta accidentalmente incastrata nel tubo di scarico di un camino.

A salvarla ci hanno pensato i pompieri del locale distaccamento scledense, intervenuti in un’abitazione di località Castellaro sempre a Schio, quando i proprietari hanno chiamato per i rumori provenienti dalla canna fumaria di un camino, al momento non in uso. I Vigili del Fuoco, attraverso il registro di apertura sono riusciti a recuperare il bell’esemplare di civetta. Il rapace, comprensibilmente spaventato ma incolume, è stato poi liberato in un’idonea zona boschiva della zona.