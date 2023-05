Il Psg non ci sta: Messi sospeso per due settimane

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Paris Saint Germain non l’ha proprio mandata giù e per questo ci sarebbero risvolti clamorosi nel braccio di ferro con Leo Messi dopo il viaggio non autorizzato della Pulce in Arabia Saudita nella giornata di lunedì primo maggio. Il club ha deciso infatti di sospendere con effetto immediato il fuoriclasse argentino per due settimane, ritenendo molto grave il suo comportamento legato agli impegni col suo sponsor.

Inizialmente si era parlato di una semplice ammenda, ma a quanto pare il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, nonostante i problemi della squadra incontrati nell’ultimo periodo, ha deciso di usare il pugno duro con il calciatore, anche per dare l’esempio, e dunque è passato ai fatti veri e propri, escludendo Messi per i prossimi 15 giorni e costringendolo allo stop. Una decisione che rappresenta l’ennesimo strappo.

La partenza di Messi da Parigi a fine stagione è quasi cosa certa e l’argentino ha deciso di rompere totalmente con il club in questo finale di stagione con i transalpini che devono ancora vincere il campionato e al momento hanno solo cinque i punti di vantaggio sul Marsiglia. La Pulce, dopo il ko contro il Lorient, è volata in Arabia Saudita per questioni commerciali, snobbando di fatto l’allenamento punitivo imposto da società e Galtier dopo la brutta figura di domenica. Messi, infatti, non ha cambiato i suoi piani e, come riporta L’Equipe, “non si è neanche preoccupato di avvisare il club”.