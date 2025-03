Il Famila inizia la scalata playoff con un roboante +48 su Battipaglia. Mercoledì si replica

Semifinale scudetto già “sotto prelazione” per il Famila Basket Schio, che domina le campane del Pb63 Lady Battipaglia in gara-1 A1 dei quarti di finale playoff. Già mercoledì sera si avrà il verdetto, ma il +48 maturato in una partita dominata dal 1′ al 40′ mostra in maniera limpida il divario tecnico tra i due quintetti in lotta per il pass messo in palio con la formula del due vittorie su tre.

Il punteggio finale, di 90-42 , certifica che le arancioni stanno lucidando le armi a propria disposizione in funzionale di un gran finale di stagione tra Euroleague e la rincorsa al titolo italiano sfuggito un anno fa per mano dell’Umana Reyer Venezia. Qualche pensiero negativo in dote alla sfida (stra)vinta al PalaRomare appare, però, per il rientro di Dojkic macchiato da un nuovo infortunio da valutare.

Tornando alla scorpacciata di punti conquistati ieri sera contro l’ottava forza di serie A1, in campionato regolare con un ruolino di marcia di sole 6 vittorie a fronte di 14 sconfitte, in mostra salgono le top scorers abituali del Famila. Mortificanti i soli 8 punti messi a segno dalle ospiti nell’ultimo quarto, ormai rassegnate. Si contano invece cinque scledensi in doppia cifra con Laksa a guidare la truppa con 17 punti personali e Juhasz protagonista dell’ennesima “doppia doppia” di stagione da 14 punti e 15 rimbalzi. Rientrata sempre ieri anche la capitana Sottana, dopo i fastidi recenti, in cerca di ritrovare la forma migliore per il rush finale di stagione.

Match di ritorno già dopodomani alle 19. Si giocherà gara 2 al PalaZauli di Battipaglia. Il margine “extra” accumulato nel primo round non ha valenza alcuna secondo la formula del torneo. Se le campane vincessero anche solo di un punto, si andrà alla “bella” (a Schio). In caso di vittoria Famila subito in semifinale, e soprattutto a mente libera, a concentrarsi sin da subito per le Final 6 di Eurolega.

IL TABELLINO – Famila Wuber Schio-Omeps Battipaglia 90-42

Parziali 30-11, 44-19, 73-34

Famila Wuber Schio: Juhasz 14, Bestagno 5, Sottana 6, Zanardi 6, Verona 11, Salaun 9, Dojkic 0, Andrè 10, Keys 12, Laksa 17.

Omeps Battipaglia: Cupido 0, Seka 3, Vojtulek 6, Potolicchio 5, Nardoni 0, Prete 3, Tassinari 5, Pavic ne, Benson 16, Smorto 4.

