Il Famila ne fa 107: comincia bene l’anno delle Orange

Il 2021 del Famila Basket non poteva cominciare meglio: ieri sera, al palaRomare, le scledensi si sono imposte sulle rivali di Lucca per 107-53, dimostrando di potersela giocare per il primo posto in classifica.

Sin dall’inizio, Schio non ha lasciato tregua alle avversarie: dopo il primo quarto, chiuso sul 37-12, Dotto e compagne hanno giocato sul velluto ed hanno chiuso la pratica con discreta facilità. Per la terza partita di fila, tutte e 12 le giocatrici sono andate a referto, segno di una squadra in grande fiducia. Ora, come sottolineato da coach Vincent, bisogna continuare su questa strada.

Famila Schio che dunque chiude il girone d’andata con 11 vittorie e 2 sconfitte (Venezia e Ragusa). L’obiettivo è quello di ricominciare a macinare punti in campionato ed arrivare alla fine di Gennaio in buona forma. Allora ci sarà la bolla di ritorno di Eurolega, proprio a Schio: un’occasione enorme per tornare in auge anche a livello europeo.