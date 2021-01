Economia domestica con lo chef Amedeo Sandri: come utilizzare gli avanzi di verdure

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lo chef Amedeo Sandri insieme allo sommelier Maurizio Falloppi e Gianni Manuel ritornano a parlare di economia domestica in un altro episodio di Fogolare Veneto.

Dopo le ricette con i formaggi e il panettone avanzato, questa volta è il turno delle verdure. Amedeo Sandri opta per una torta salata o quiche alla francese.

Contrariamente a come si pensa, la torta salata non deve contenere una verdura specifica come per esempio solo spinaci o radicchio ma si possono mescolare vari tipi.

Si inizia tagliando gli avanzi sottili per poi farli appassire con olio d’oliva ed un goccio di acqua salata in padella. Le verdure devono essere leggermente cotte fino a diventare croccanti. A queste si aggiunge uova sbattute, grana grattugiato e un filo di panna. Si versa questo composto sopra la pasta sfoglia precedentemente disposta in una teglia imburrata. Per una cottura ottimale della pasta lo chef Amedeo Sandri consiglia di aggiungere del pane grattugiato prima di versare il composto sopra la pasta sfoglia.

La torta va poi messa in forno a 180 gradi per 35/40 minuti e può essere servita con una fonduta di formaggio e un buon bicchiere di Frascati.