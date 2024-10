Il Famila sbanca Salamanca: debutto prepotente in Euroleague. Battute le spagnole

Il Famila Beretta Schio parte col “canestro giusto” nel cammino di Euroleague Women, con un +34 sull’Avenida Salamanca “fuori pronostico” per le dimensioni del gap inflitto alle spagnole. E con un “conto” aperto che passa all’attivo nel confronto storico tra i due club: dopo 15 duelli ora conducono le venete per 8 a 7 (vittorie). Ma ciò che contava ieri sera al palasport intitolato a Livio Romare era incamerare subito i primi punti preziosi per la classifica delle fase iniziale della nuova formula decisa dalla Fiba, e così è stato, grazie ad una prova in crescendo e a buone percentuali al tiro.

Con la francese Salaun che si presenta alla platea internazionale in canotta Schio piazzando un jackpot da 24 punti e la coppia Laksa-Kyes alle soglie dei venti punti, l’attacco Beretta ha convinto al pari di una difesa che dopo un primo quarto non idilliaco ha trovato tutte le contromisure richieste. Da aggiungere come le giovani Panzera e Zanardi hanno debuttato per la prima volta in Eurolega con la giusta sfrontatezza che ha permesso loro di disputare una partita da applausi.

Un girone A che vede scledensi e transalpine del Basket Landes a partire con i due punti (punteggio bassissimo nel confronto con Miskolc, 55-54), mentre nel girone D vince largo anche la Umana Reyer Venezia, campionessa d’Italia in carica, in trasferta in Ungheria (59-80 con Gyor). Per ogni quartetto passeranno alla seconda fase – dopo 6 partite giocate – le migliori tre di ogni gruppo, portandosi appresso i punti conquistati, un motivo per cui nessun “passo falso” è permesso. Per quanto riguarda l’attesa fresca ex di turno, Guirantes, era troppo ben conosciuta dalle ex compagne, e concluderà il match con un bottino magro di 10 punti senza incidere.

Tornando al match di ieri sera a Schio, è stata partita tirata come da aspettative d’altronde fino al 35-35 di fine primo tempo (secondo quarto), poi sarà monologo arancione. Il Famila sa quant’è importante anche la differenza canestri e “annusa” l’occasione propizia e quindi preme fino alla fine sull’acceleratore, arrivando al massimo vantaggio di 34 punti. In mezzo qualche botta qua e là per frustrazione delle spagnole che valgono loto un antisportivo ed un tecnico. Schio capitalizza tutto e chiude la magica serata con un larghissimo 92-58.

IL TABELLINO – Famila Schio-Avenida Salamanca 92-58 (24-20, 47-35, 67-43)

Beretta Famila Schio: Bestagno 4, Sottana 3, Zanardi 0, Verona 13, Panzera 5, Salaun 24, Crippa 0, Andrè 6, Keys 18, Laksa 19, Simion ne. All. Dikaioulakos.

Perfumerias Avenida Salamanca : Cornelius 3, Kone 4, Dominguez 9, Martin 6, Jankovic 2, Vilarò 2, Harrigan 2, Guirantes 10, Carter 2, Gil 6, Fasoula 12. All. Montanana.