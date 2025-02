Il Famila non s’inchina alle “cose turche” e rilancia la sfida. Ko rimediabile col Fener

Un Famila Schio “estremista” in Euroleague, che gioca bene in avvio e nel finale del duello con le campionissime del Fenerbahce, limitando i “danni” nella fase centrale, dopo il primo atto di play-in rimane in corsa per la semifinale diretta della coppa dei campioni del basket femminile. Punteggio finale che vede uno scarto di 6 punti (80-86 a favore della squadra ospite planata dalla Turchia all’Altovicentino con l’intenzione di chiudere subito la pratica in vista della Final Six di Saragozza.

Favore non concesso dal quintetto orange, che spinto dal tifo di oltre 2.400 sostenitori accorsi ieri sera al PalaRomare di zona Campagnola riesce a piazzare ben 31 punti solo nell’ultimo quarto accorciando il gap. Leader della serata per le beniamine di casa è stata la capitana Giorgia Sottana, che dopo qualche impaccio iniziale si accende e non si spegne più piazzando un record personale di 24 punti. Ma fa perfino meglio la belga Meeserman tra le Fenergirls, quasi immarcabile e quasi infallibile, che sfiora i trenta punti e si conferma atleta di livello assoluto.

Non andranno a Istanbul solo per assaggiare i migliori kebab originali insomma le donne del basket di Schio, da unico club italiano in corsa per il trofeo più ambito in Europa. Il margine né risicato né “largo” di sei punti a favore delle detentrici del titolo continentale non vale abbastanza come garanzia di passaggio alla semifinali dei primi di aprile, e gara2 sarà quindi tutta da giocare e bene lontana da un test “amichevole” prima della resa dei conti conclusiva nell’ambito della Final Six in terra aragonese. Da ricordare che la formula rinnovata garantisce a entrambi i quintetti la partecipazione alla terza e ultima fase, ma la vincitrice dello “spareggio” in due atti accederà direttamente alla semifinale, la perdente invece si giocherà il pass di riserva in uno dei due quarti.

Fenerbahce dunque sempre favorito, con margine conquistato nel match di andata a Schio, ma la voglia di ricucire il gap mostrata ieri sera dalle arancioni – sotto di 16 punti in una fase cruciale del duello, con lo svantaggio più volte in doppia cifra – lascia ben sperare sul futuro prossimo, tanto più che almeno un paio di pilastri della squadra di Dikaioulakos non hanno reso come loro solito mercoledì al PalaRomare. L’esempio di capitan Sottana, se ben seguito dalle compagne, può tracciare una strada precisa da seguire. Guardando invece alle avversarie, la scorpacciata di punti siglata dal trio titolarissimo Meesserman-Williams-Uzun (62 punti in tre) fa capire come la coach ospite abbia dovuto dare fondo alle sue top player per aver ragione del Famila.

Mercoledì 26 febbraio alle 17 (ora locale, le 19 in Italia) la sfida di ritorno alla Metro Energy Sport Hall di Instanbul. Sempre ieri nell’altro scontro di prima classe il Valencia surclassa l’altra compagine turca, un Mersin che appare in caduta libera, per 89-57. Di fatto le spagnole si garantiscono in anticipo il primo dei quattro pass da semifinalista.

IL TABELLINO DEL MATCH PLAY-IN DI ANDATA

Beretta Famila Schio – Fenerbahce Opet 80-86

Parziali 17-24, 30-44, 49-58

Beretta Famila Schio: Juhasz 4, Bestagno 0, Sottana 24, Zanardi ne, Verona 8, Salaun 19, Dojkic 4, Andrè 2, Keys 9, Laksa 10.

Fenerbahce Opet: Uzun 13, Cakir 3, Williams 20, Meesseman 29, Milic 4, Senyurek ne, Allemand 9, Badiane 4, Yilmaz 0, Charles 4.