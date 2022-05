Famila sente odore di… tricolore: schiantato Bologna in gara2. Ora tre match point

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Più che il secondo punto della serie di finale scudetto ottenuto “sul proprio servizio”, a pesare è l’autorità con cui le arancioni si sono portate sul 2-0, prenotando lo scudetto n°11 della storia del Famila Wuber Schio. La replica di sabato sera al PalaRomare è perentoria: punteggio di 78-51 contro la Virtus Segafredo Bologna e un abisso di 27 punti che la dice lunga sul divario che si è palesato nella replica del fattore campo a favore di Laksa e socie.

Dopo un primo atto più combattuto, che aveva espresso un 83-73 come esito della prima partita di finale scudetto del basket femminile di serie A1, sabato sera di fronte al pubblico in tinta arancione – ingresso gratuito su volere della società – non c’è stata davvero storia.

Ora le due contendenti si spostano in Emilia Romagna, con il PalaDozza a ricevere il testimone dal palasport della Campagnola di Schio per gara3 e (solo eventuale) gara4, con il Famila del presidente Marcello Cestaro che già martedì sera potrebbe incamerare il trofeo e il titolo italiano. Uno “scudo” tricolore che manca dal 2019, tra epidemia Covid e successo delle veneziane dell’Umana Reyer Venezia, sbattute fuori dalla finale proprio dalle “V” di Bologna. Sabato superlativa la stella lettone Laksa, che piazza ben cinque “triple” e sarà la mvp del match sotto il tabellone con 25 punti all’attivo. Ma tutto il quintetto di Dikaioulakos ha girato a meraviglia, tenendo a bada in tentativi intermittenti di rimonta delle ospiti nella prima metà gara già segnata da un 43-25 da punto esclamativo, per poi scuotere la retina a ripetizione nel momento caldo del duello fino a poi dilagare nel punteggio.

Il tutto di fronte a centinaia di tifosi entusiasti che, a conti fatti, si augurano di non rivedere le proprie beniamine al PalaRomare della bella, ma di festeggiare prima dell’eventuale “bella” che si giocherà in Altontino solo in caso di doppio successo della Virtus, ammaccata nell’orgoglio dopo la disfatta di sabato sera.

IL TABELLINO – Famila Wuber Schio-Virtus Bologna 78-51 (22-17, 43-25, 58-37)

Famila Wuber Schio: Del Pero ne, Mestdagh 7, Sottana 6, Gruda 8, Verona 6, Crippa 3, Andrè 5, Dotto 6, Keys 12, Laksa 25, Mutterle 0

Virtus Segafredo Bologna: Sagerer 0, Pasa 8, Tassinari 0, Barberis 4, Laterza 2, Dojkic 6, Battisodo 10, Turner 4, Zandalasini 13, Cinili 4



LA SERIE DI FINALE – Le date della serie di finale scudetto