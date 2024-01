Il Famila si “beve” il Fener: battute le regine d’Europa in un PalaRomare in visibilio

Scacco matto alla regina. D’Europa. Che rimane il quintetto più forte e leader del girone A, ma dopo ieri sera si è rivelato più battibile di quanto si potesse pensare alla vigilia. Lo dice il tabellone luminoso del PalaRomare di Schio: locali 75, ospiti 67. Vittoria Famila, sconfitta Fenerbahce, che fuori dai confini delle Turchia ha iniziato a balbettare, al secondo ko di fila in trasferta (il primo a Lione). Il tutto è davanti

Il capolavoro – tattico e di carattere – lo regala ai suoi tifosi arancioni il Beretta Famila Schio in versione Euroleague Women, battendo le detentrici del titolo continentale grazie ad un reparto difensivo in versione cinque stelle e pure “vendicando”, sportivamente parlando, la sconfitta della semifinale di Praga di 9 mesi fa.

Un’impresa gloriosa, come recita l’ufficio stampa del club per celebrare il successo di ieri sera che, a ben vedere, oltre ad assicurare – manca però la “matematica” con tre turni da giocare – con la settima vittoria un pass per i quarti di finale, rilancia in maniera netta le quotazioni di Schio per un piazzamento sul podio. Una vittoria che passa per le mani di tante protagoniste: Verona e Crippa, soprattutto nel primo tempo, hanno sfoderato una prestazione difensiva esemplare mentre Keys ha tenuto la squadra a contatto fino alla pausa lunga. Poi sono salite in cattedra le bocche da fuoco sotto canestro: Parks, Sottana e soprattutto Guirantes che con i suoi 21 punti ha guidato l’attacco orange. Decisivo anche l’apporto della rientrante Juhasz sotto i tabelloni, così come tutte le sue compagne.

Guai a pensare che si sia trattato di una marcia trionfale dal 1′ al 40′. Le ospiti nella prima fase, di vera sofferenza per le padrone di casa tendenzialmente sempre in rincorsa nel punteggio, pur trovandosi in difficoltà al tiro a canestro avevano concluso sul +6 la prima metà gara, sul 32-26. Turche che però non reggono l’accelerazione di capitan Sottana e compagne che, oltre a ridurre il gap di svantaggio, si trasformano nelle percentuali (serie di triple a segno) e scuotono la retina a ripetizione.

Il sorpasso che fino a qualche minuto prima pareva una chimera giunge già sul 37-36 in avvio di ripresa, da qui in poi sì che si suona la “marcia” preludio del trionfo, che passa per un +10 clamoroso a inizio del quarto quarto sul 60-50. Fener in bambola? Macchè, i galloni di campione d’Europa si materializzano e le turche si rifanno sotto avvicinando un Famila che però gioca al “martello” colpendo non appena l’avversaria mette la testolina fuori dalla tana, replicando ad ogni canestro fino al finale di gara che vede proprio Sottana mettere il canestro della sicurezza. E della pagina più entusiasmante della stagione letta tutta d’un fiato dai quasi duemila presenti ieri sera al PalaRomare.



Beretta Famila Schio – Fenerbahce Alagoz Holding 75-67 (15-17, 26-32, 55-49)

Beretta Famila Schio: Juhasz 3, Bestagno 7, Sottana 14, Sivka 0, Verona 6, Guirantes 21, Crippa 0, Chagas ne, Parks 11, Keys 10, Penna 3

Fenerbahce Alagoz Holding: Uzun 4, Howard 10, Gul ne, Onar 9, Meesseman 18, Anderson 17, Milic 0, Senyurek ne, McBride 9, Lekovic ne, Laksa 0