Thiene rende omaggio agli eroi della Resistenza con una visita in cimitero

La Città di Thiene, culla della Resistenza nell’Altovicentino, rende omaggio alla tomba della Mazzini e a quella di Giacomo Chilesotti al Cimitero comunale del quartiere Cappuccini, in una fase delicata della politica e dell’attualità nazionale in cui i temi legati alla storia italiana del secolo scorsi sono pesantemente tornati alla ribalta.

Un’iniziativa simbolica promossa dall’amministrazione comunale che si è concretizzata ieri e cui ha liberamente partecipato una parte dei consiglieri thienesi, oltre al sindaco e ad alcuni assessori.

Spiega il Presidente del Consiglio Comunale, Andrea Zorzan: “Sono giorni in cui la cronaca nazionale ci restituisce uno spaccato di nostalgia che non è più catalogabile come folclore, bensì come volontà di far passare per normale ciò che invece deve destare preoccupazione per chi ha nel cuore i principi democratici”.

“Come Presidente del Consiglio Comunale – prosegue Zorzan – ho voluto promuovere questo atto simbolico, a pochi giorni dall’assurda manifestazione neofascista di Acca Larentia, invitando l’intero Consiglio Comunale a rendere omaggio alle tombe degli eroi della Resistenza che riposano nel nostro cimitero comunale, certificando così il radicamento ai valori che sono alla base della nostra Carta Costituzionale e che rappresentano l’intera Città”.